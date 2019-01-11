В Подмосковье вызов врача уложат в полторы минуты

Сегодня, 09:51

Во время обсуждения важных медицинских вопросов подмосковными депутатами, был решен ряд важных вопросов. В 2019 году будет закуплено современное медицинское оборудование и произведен ремонт больниц.

В Щелково прошла встреча депутатов Московской области, во время которой обговаривались проблемы и успехи региональных медиков. В пресс-службе Московской оластной думы сообщили, что по ее итогам был принят ряд очень важных решений, которые повлияют на развитие медицинских учреждений в 2019 году.

Известно, что на закупку современного медицинского оборудования выделено 7,1 миллиард рублей, а на проведение ремонтных работ в больницах – 7,2 миллиарда. Также депутаты поставили перед областными чиновниками от медицины задачу – доставка лекарств день в день должна достичь 99%, а кроме этого в двое необходимо уменьшить индивидуальное обеспечение.

Также начнет работу Единая диспетчерская служба приема вызовов. Она должна позволить вызвать врача на дом не более, чем за полторы минуты. Это необходимо, чтобы скорая помощь приехала к пациенту не более, чем за 20 минут.

В отчете за 2018 год сообщается, что поставлено 134 единицы современного оборудования, проведён ремонт в 18 учреждениях здравоохранения, в том числе находящихся на территории городского округа Щёлково. В 2019 году работы по модернизации оборудования и ремонту учреждений будут продолжены.