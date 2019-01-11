«В поисках Истины»: Составлен топ-5 самых безумных версий исчезновения орла с Александровской колонны

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Украина и Нибиру – далеко не единственные версии исчезновения двуглавого орла с колонны, независимые эксперты и исследователи приводят ряд других, не менее диких вариантов – французские империалисты, римские легионеры и лично Ас-Пушкин. Мы составили эти версии в порядке наибольшей вероятности, по возрастающей:

1. Французские националисты.

Колонна воздвигнута в 1834 году по указу Николая I в честь победы Александра I над Бонапартом в 1812. Не исключено, что французские националисты, для которых Наполеон – большой герой, а его поражение – большая трагедия, могли «спереть» орла в знак протеста.

2. Месть Порошенко.

СБУ и активисты запрещённых в РФ батальонов вполне могут быть причастными к пропаже символа «кровавых москалiв». Двуглавый птиц, как известно – герб Российской империи, всегда притеснявшей гордых укров, по их же мнению. Возможно, эта акция – часть предвыборной программы Порошенко, пытающегося делать всё, что в пику России.

3. Инопланетяне.

Как сообщила телеканалу Россия-24 местная жительница, колонну построили инопланетяне, согласно местной легенде. Они же могли и забрать, их же собственность. Пришельцы с Нибиру появляются в прессе подозрительно часто, а Нибиру, как известно, должна уничтожить Землю. Возможно, пропажа орла – это знамение Конца света.

4. Пушкин лично.

«Александрийский столп» упоминается в стихотворении А.С. про нерукотворный памятник. Депутат Милонов недавно «предъявил» Сергею Шнурову за «осквернение памяти» великого поэта матерными песнями. Выдвинута версия, что сам Пушкин мог подняться из могилы и забрать орла в назидание нерадивым потомкам, плюющим в Великий и Могучий.

5. Римские легионеры.

В каждом римском легионе обязательно был бронзовый орёл, как символ легиона. Его потеря считалась великим позором и знаком того, что побед легиону не видать. Орла пытались вернуть всеми силами, что фигурирует, например, в фильме «Орёл девятого легиона». Потерявшиеся во времени историки выдвигают версию, что римские легионеры могли принять птицу с колонны за своего орла.