Стоматологи рассказали, как сохранить здоровье зубов

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Большинство людей с самого детства знают о правилах гигиены зубов, но недавние исследования стоматологов выявили новые риски и правила сохранения здоровья зубов.

Чтобы защитить себя от болезней ротовой полости, важно не только чисть зубы 2 раза в день и есть поменьше сладостей. Нужно соблюдать ещё некоторые правила, как рассказали стоматологи.

Чистить зубы необходимо не меньше 2 минут, потому что 30-секундная чистка практически не даёт результата. Также лучше выбирать электрические зубные щётки, они более действенные по мнению дантистов.

Исследования стоматологов показали, что, выбирая зубную пасту, лучше обратить внимание на фторосодержащую, потому что фтор хорошо борется с бактериями.

Ещё одна рекомендация специалистов, они настоятельно рекомендуют отказаться от всех жидкостей для полоскания рта. В таких растворах содержатся вещества, которые вымывают остатки пасты и фтор.

После чистки зубов вечером лучше отказаться от еды и питья, чтобы обеспечить защиту зубов от бактерий, в крайнем случае можно выпить воды.