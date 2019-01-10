Социологи: Пенсионеры чаще распространяют фейковые новости в соцсетях

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Социологи из США во время выборов в 2016 году провели эксперимент, в котором выяснили что пенсионеры чаще распространяют фейковые новости, чем остальные жители страны.

Оказывается, пенсионеры, независимо от пола, расы, уровня дохода и образования, в Facebook чаще делятся постами с фейковым новостями.

Исследование, которое проводили ещё в 2016 году, только сейчас было опубликовано в Science Advances. В нём участвовало около 3,5 тысячи пользователей социальных сетей. Около 1300 пользователи согласились установить приложения для отслеживания постов, которыми они делятся.

Среди всех участников только 9% когда-либо делились фальшивыми новостями. Лидирующие позиции среди распространителей фейков занимают люди возрастом свыше 65 лет, их 11 %. А вот молодежи возрастом от 17-30 лет всего 3%.

Также учёные нашли связь с партийными предпочтениями граждан. Среди тех, кто делился фальшивыми новостями, демократов оказалось 3,5 %, а вот республиканцев около 18%.