В омской больнице пациенты с пневмонией лежат в коридорах

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Об этом сообщил пользователь социальной сети «ВКонтакте», также он выложил фото пациентов, которые лежат в коридорах, в доказательство своих слов.

В омской городской больнице No 2 пациентов с пневмонией и простудой из-за отсутствия мест в палатах массово укладывают в коридоре. Один из пациентов выложил пост в социальной сети о сложившейся ситуации.

Скорее всего, такие проблемы возникли из-за чиновников города Омска, которые закрыли несколько пульмонологических отделений. Также мужчина обещал обратиться в прокуратуру, если ситуация не изменится с приходом нового министра.

Пациенты выразили благодарность коллективу МСЧ -2 за внимание и оказанную помощь. Некоторые больные которым стало лучше, пишут заявления и по собственному желанию и уходят домой, чтобы освободить места пожилым людям и тяжелобольным.

В свою очередь сотрудники больницы просили отнестись к сложившейся ситуации с пониманием, так как из-за сезонного роста больных стало намного больше, а палат на всех катастрофически не хватает.