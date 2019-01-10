В России школьникам могут запретить еду из дома

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В Роспотребнадзоре разрабатывают новые правила питания в школах. Предполагается, что после их введения, дети будут есть только еду приготовленную в заведении.

Специалисты из Роспотребнадзора разрабатывают новые правила питания детей в средних учебных заведениях. Известно, что после их введения, повара школьных столовых вынуждены будут использовать абсолютно новые стандарты в работе.

Сообщается, что теперь нужно будет вымачивать овощи для салатов с использованием уксуса, а очищенный от кожуры картофель промывать в течение пяти минут под струей холодной воды. Кроме этого установлена «правильная» высота для омлета и запеканки, которая не должна превышать четыре сантиметра. Предполагается, что будет выдано разрешение на продажу кислородных коктейлей прямо в школьных столовых. Приобрести их можно будет по назначению врача-педиатра и под присмотром школьной медсестры. Также прописан запрет на алюминиевые столовые приборы, а продажа готовых бутербродов ограничена одним часом, а на еду из дома вообще наложено табу.

Такие меры предпринимаются на фоне частых сообщений о массовом отравлении детей. Так, в начале 2019 года в Истринском районе Московской области из санатория поступили девять человек. Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете.