Милонов: Песни Шнурова являются «пьяной отрыжкой»

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Внимание скандального депутата привлекло творчество одиозной группы «Ленинград». Такие песни Милонов считает просто не допустимыми.

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов решил обратить свое внимание на творчество некоторых российских музыкантов и сразу же начал комментировать песни группы «Ленинград», которые отличаются своей «оригинальностью». Законодатель уверен, что Сергей Шнуров просто «убийца Пушкина», ведь он не только порочит русский язык, но и культивирует такую культуру среди современной молодежи, которая просто заслушивается его похабными песнями.

Известно, что Милонов давно выступает с инициативой ввести возрастной ценз на музыку и в целом на эстраду, одиозный питерский депутат Виталий Милонов заодно набросился с критикой и на творчество группы «Ленинград». Особенно возмутило депутата сравнение Третьяковской галереи с притоном с проститутками, но именно это пытается соединить массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат – чем грязнее, тем лучше – именно это становится популярным. Человек, который это продвигает – суррогат культуры, который убивает культуру, подливает яд в городской колодец.

Виталий Милонов уверен, что песни Шнурова являются «пьяной отрыжкой», которая должна исчезнуть из России.