Сваха из «Давай поженимся» предсказала одинокое будущее для миллиардера Джеффа Безоса

Мой комментарий о разводе главы Amazon Джеффа Безос (54 года) и его жены Маккензи Безос (48 лет). Давайте разделим два понятия: создание семьи в ее классическом понимании, где базово присутствует совместно нажитое имущество, и рождение детей, а значит партнеры детородного возраста. И поиск партнера, для радости, когда речь идет о людях в возрасте. Джефф Безос (54 года) и его жена Маккензи Безос (48 лет), разведясь станут возрастными женихом и невестой, а значит искать будут партнеров для радости. Опережая вопрос корреспондентов о том, каковы их перспективы, отвечаю: "Джефф, как и многие другие богатые женихи будет до бесконечности перебирать молоденьких женщин, либо женившись на них, либо просто так, проживая в сожительстве, но так и не найдет своей единственной, потому что спать со стариком (даже богатым) можно только за деньги. Его бывшей жене Маккензи повезет меньше. Любая возрастная невеста на 5 десятке, сколько бы у нее не было денег, не может создать полноценную семью, так как (если она, конечно, вменяема) не станет рожать детей в возрасте бабушки. Поэтому вывод: разводиться на старости лет невыгодно никому. Все в проигрыше. И давайте не забывать о том, что каждый возраст имеет свой кодекс. Старится надо достойно, чтобы за нас не было стыдно детям и внукам. Я понимаю, что в возрасте (на последок) хочется страстей, а семейная жизнь с возрастным мужем-родственником больше напоминает рутину. Но есть вещи, которые надо принять, как есть, и научится радоваться тому что есть. Еще в старину молодому мужу давали совет о том, что его прямая обязанность научиться любить жену, даже тогда, когда она станет старой. И сколько бы денег у нас не было в возрасте, природу не обманешь. Молодые должны жениться на молодых. Это я вам, как Сваха говорю". #сваха #сябитовароза #давайпоженимся #1канал #развод