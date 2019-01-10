Сваха из «Давай поженимся» предсказала одинокое будущее для миллиардера Джеффа Безоса

Сегодня, 13:11

Роза Сябитова считает, что глава Amazon будет только «перебирать молоденьких».

Знаменитая сваха из шоу «Давай поженимся» высказала своё мнение о разводе миллиардера Джеффа Безоса и его жены Маккензи Безос.

Она считает, что Джефф уже не сможет жениться в своём возрасте, и говорит об этом следующее: «как и многие другие богатые женихи будет до бесконечности перебирать молоденьких женщин, либо женившись на них, либо просто так, проживая в сожительстве, но так и не найдет своей единственной, потому что спать со стариком (даже богатым) можно только за деньги». А Джеффу Безосу уже 54 года, и он будет одинок, даже если при нём всегда будут какие-то женщины. Так считает сваха.

Такую же перспективу сваха предсказала и его бывшей жене, только той повезёт ещё меньше, так как ей уже 48 лет, и детородный возраст уже прошёл. Разве только для души может найти кого-то. Джефф Безос в данный момент занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты журнала Forbes, опередив Билла Гейтса. Состояние Безоса оценивается в 112 млрд долларов.