После Рождества жители Москвы увидели Нибиру в небе

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Уфологи продолжают сеять панику и готовить человечество к Армагеддону.

По мнению исследователей, конец света настанет из-за гигантской планеты Нибиру. Буквально каждый день в разных городах страны появляются новые фото и видео подтверждения приближения апокалипсиса на Землю. Совсем недавно жители Саратова увидели необычное явление в небе. Вскоре планета-убийца побывала в Свердловской области. После Рождества Нибиру заметили в небе над Московской областью. На днях местный житель опубликовал снимок в соцсети, где запечатлел яркий луч света на фоне «огненного» неба.

Сторонники теории заговора уверенны, что такое «путешествие» Нибиру по русским городам лишь подтверждает предположение, что именно Россия получит первый и сокрушительный удар от планеты-убийцы. Хотя по предположениям экспертов-уфологов Нибиру уже несколько раз должна была погубить планету Земля, однако, Армагеддон всё ещё «откладывается» на новые даты. Очередной конец света предполагается на 15 ноября 2019 года.