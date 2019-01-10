Германии есть чему поучиться у России, считают немецкие журналисты

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Журнал Handelsblatt развеивает миф об «отсталости» России. Есть как минимум пять вещей, которым современной Германии стоило бы поучиться у России. Такое заявление было опубликовано на страницах немецкого печатного издания Handelsblatt, в материале которого говорится, что вопреки традиционным представлениям о российской отсталости, Москва уже может преподать ФРГ немало уроков во многих актуальных сферах.

В качестве первого примера автор статьи приводит ситуацию с одним из главных «долгостроев» современной Германии – аэропортом Берлин-Бранденбург, строительство которого тянется вот уже более 12 лет. В Москве, при этом, успешно работает целых четыре воздушных гавани сравнимого уровня, которые, при этом, не имеют инфраструктурных проблем.

Несмотря на то, что образцом пунктуальности считается Германия, а не Россия, именно в ФРГ существует проблема с систематически выбивающимися из графика поездами. В то время как в России, отмечает автор, даже в сложных погодных условиях 90% поездов всегда приходят вовремя. Вместе с этим, восхищения, по мнению журналиста, заслуживают и впечатляющие темпы развития московского метрополитена, где за последнее десятилетие было сдано в эксплуатацию порядка 50 новых станций.

В качестве еще одного преимущества Москвы перед Берлином сотрудник издания назвал большое распространение бесплатных Wi-Fi сетей, которые, при этом, обеспечивают соединение с интернетом на куда более высоких скоростях, чем их немецкие аналоги. Также журналист обратил внимание на наличие в городе многочисленных круглосуточных магазинов и аптек, которых не найти в столице Германии.

В целом, подводя итог материала, сотрудник Handelsblatt подчеркивает, что несмотря на то, что Москва и находится по уровню развитости куда выше всех прочих российских городов, вектор ее развития задает общую для страны тенденцию, которой, пусть и не так быстро, но уверенно следуют регионы.