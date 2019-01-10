В столичном Депобразования пройдет пресс-конференция, посвященная информационным ресурсам в образовании

Сегодня, 11:00

Столичный Депобразования анонсировал проведение десятого января пресс-конференции, в рамках которой ее участники подробно обсудят главные информационные ресурсы мегаполиса в образовательной системе. В ходе встречи представители СМИ смогут узнать о сути этих ресурсов, в чем их назначение и польза. Также будет озвучена информация об изменениях, которые будут в них внесены в наступившем году. Об этом рассказывает сайт столичного градоначальника.

В число участников пресс-конференции войдет замруководителя Депобразования П.Карпов. Вместе с ним перед аудиторией выступят директор столичного ГМЦ А.Зинин, его заместитель А.Лукутин, а также директор МособрТВ О.Суханова. В ходе пресс-конференции журналисты смогут узнать подробности о таких информационных ресурсах, как МособрТВ, портал «Школа большого города», журнал «Школа. Москва» и издание «Учительская газета-Москва». По итогам встречи глава Депобразования И.Калина посетит селекторное совещание ведомства.







