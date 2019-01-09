Парк аттракционов откроется в московском ВДНХ

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Реконструкция и благоустройство ВДНХ началось еще в прошлом году. По словам Сергея Собянина в 2019 году посетители смогут увидеть кардинально новое место отдыха.

В Москве ВДНХ традиционно считается местом отдыха не только москвичей, но и гостей столицы. Руководство Москвы уже давно «вынашивало» идею реконструкции парка и приведение его в современный вид.

Под руководством Сергея Собянина данные работы были начаты в 2018 году. Сообщается, что в текущем году будет открыт парк аттракционов, посетители смогут оценить реконструированные фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов». Также будут введены в строй несколько павильонов на центральной алее ВДНХ. В 2018 году удалось ввести в эксплуатацию 33 километра новых линий столичного метрополитена и открыть 17 станций.

Также Собянин заявил, что в наступившем году продолжится благоустройство небольших улиц и переулков в центре, будут проведены реконструкция площади Киевского вокзала и благоустройство набережных Москвы-реки в Замоскворечье. Кроме этого, в 2019 году будет дан старт строительству новой набережной Марка Шагала на ЗИЛе.