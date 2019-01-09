Жители Ростова недорого распродают снег

Сегодня, 14:46

Один из жителей Ростова-на-Дону решил создать бизнес буквально на ровном месте. Предприниматель распродаёт снег совсем недорого. Маленький стакан можно купить за 5 рублей, а большую коробку за 250 рублей.

Тем кто не может определиться, предлагалась средняя коробочка снега за 100 рублей. Происходящее сфотографировала жительница района Левенцовка и выложила снимок в социальную сеть одного из пабликов города. Тут же ростовчане начали обсуждать происходящее и писать смешные комментарии к посту. Вот некоторые из них: «беру», «самый выгодный стакан за 5р», «НДС подняли, теперь цена на снег выросла, надо было в прошлом году брать». А кто-то писал, что не понимает происходящее.

Жители Ростова признались, что такая распродажа подняла им настроение, но как утверждают очевидцы желающих купить коробку снега, который распродают весьма недорого, было немного, а точнее, их не было совсем. Понятно, что предприниматель денег не заработал, зато здорово повеселил жителей города.