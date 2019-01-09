Жители Воронежа высмеяли платную парковку с ледяными глыбами

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Жители Воронежа изначально были против ввода платных парковок. А зимой появилась новая проблема, эти парковки завалены ледяными глыбами.

Территория стоянок, заваленная снегом и глыбами льда, которая обязует платить по тарифу, последнее время выводит владельцев авто из себя. А Белгородский концессионер, который организовал почасовую оплату за парковки, совсем не стремится обеспечить водителей чистыми местами.

А недавно воронежцы высмеяли в сети фотографию глыбы снега на платной парковке по улице Ленина: «какая большая глыба, которая припарковалась на стоянке, у неё скорее всего сезонный абонемент». Ситуация с заваленными снегом парковками наблюдается по всему городу.

Возможно, такая обстановка возникла из-за того что в праздничные дни водители могут парковаться бесплатно в центре города, посмотрим, что изменится после 9 числа, когда владельцы автомобилей снова начнут платить за стоянку.

А ранее сообщалось, что жители города недовольны грязью в общественном транспорте и хамством водитей.