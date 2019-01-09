В Тюмени врачам удалось сохранить женщине почку

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Внутри удвоенной почки пациентки был обнаружен огромный камень, в связи с чем пришлось произвести 6-часовую операцию.

Однако, несмотря на сложность положения тюменским врачам все же удалось сохранить женщине почку, а вместе с ней и жизнь, иначе исход мог быть самым страшным.

В Тюмени в декабре клиническую областную больницу пришла местная жительница 63 лет, которая сильно жаловалась на боли в животе. По итогу обследования выяснилось, что внутри почки пациентки камень размером с куриное яйцо.

В связи с тем, что больная почка была удвоенной ситуация казалась сверхсложной. Вторая почка была удалена несколько лет назад из-за заболевания. В таких случаях обычно риски увеличены во много раз, но это не испугало специалистов, они решили взяться. Урологи извлекли из этой ситуации положительные ресурсы, и удалили лишь нижний сегмент удвоенной почки, оставив верхнюю часть, где поражений не было, нетронутой, чтобы женщина смогла в дальнейшем обойтись без гемодиализа.

К операции пришлось готовиться за несколько дней, и она впервые здесь состоялась при помощи лапароскопии. Стоит заметить, что уже на вторые сутки пациентка чувствовала себя отлично и могла свободно двигаться, а на четвертый день её выписали из клиники.