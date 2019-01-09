В Перми Дэдпул станцевал под песню Бузовой

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В сети появился ролик, где мужчина в костюме героя комикса танцует в торговом центре Перми.

В комментариях под видео люди разделились и выражали самые разные эмоции и мнения. Одним этот перфоманс понравился, другие отреагировали отрицательно, а кому-то и вовсе было безразлично. В сети уже давно набирает популярность челлендж с танцами в костюме Дэдпула из разных стран. Наши соотечественники тому не исключение, и герой из Перми тому подтверждение.

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Стоит отметить, что он станцевал практически как Бузова, и даже лучше, что заметили пользователи интернет сети. Мужчина повторял движения из клипов певицы, и в качестве импровизации добавил свои движения, что несомненно придало выступлению танцора ещё большей яркости в его выступлении.

Стоит только догадываться о том, была ли это случайная песня Бузовой и полная импровизация, или это спланированная акция. Во всяком случае, этот Дэдпул должен отправиться на танцевальное шоу для демонстрации своего таланта. Поддержку зрителей он уже заработал себе.