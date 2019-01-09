Прописка за алкоголь: В Москве найдена «безразмерная» квартира

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В Москве в районе Зюзино обнаружена квартира, в которой прописано 78 человек.

Всё оказалось довольно прозаично. Хозяин квартиры на Болотниковской улице давно злоупотребляет крепкими алкогольными напитками и настал момент, когда денег на выпивку перестало хватать. предприимчивый москвич решил этот вопрос просто - он стал прописывать в своей «безразмерной» двухкомнатной квартире разных людей, по сути, за алкоголь.

Ведь основные заработанные деньги на него он и потратил. Сумма, которую он брал за свои услуги, не уточняется, но ему вполне хватало на удовлетворение своих потребностей в алкоголе.

Когда к хозяину этой «чудо-квартиры» пришли из полиции, он не смог даже вспомнить кого прописывал на своей жилплощади.

Сергей не первый, кто решил заработать таким способом, и не самый продвинутый. Так, в прошедшем году екатеринбуржец прописал в своей квартире 9000 человек, заработав на этом 14 млн рублей, а штраф составил всего 400 000 рублей.