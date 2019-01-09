В Воронеже женщину возмутило сидение на грязном колесе в маршрутке

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Женщина выложила свой гневный пост в интернете, который просто подорвал воронежскую общественность. Многие стали жаловаться на неудовлетворительное состояние маршрутных такси в городе и хамство водителей.

Вчера 8 января горожанка Татьяна поделилась с жителями Воронежа впечатлением от поездки в одном из городских маршрутных такси. Свои впечатления женщина выложила в интернет, где пользователи стали активно комментировать ситуацию с транспортом в городе. Оказалось, что пассажирка вошла в маршрутку и хотела занять место, которое было расположена на арке колеса.

Оказалось, что сидение было чистым, а вот сама арка колеса чересчур грязной, что и возмутило жительницу города, ведь об нее можно было вымазать не только верхнюю одежду, но и сумку. Такая ситуация складывается из-за того, что пассажиры часто ставят на данную арку ноги.

В комментариях жители Воронежа поддержали тему низкого качества маршрутных такси в городе, но вот Татьяну поняли немногие. Многие заметили, что водитель не может после каждого пассажира протирать арку колеса, а вымазывают ее как раз сами же люди. Некоторые даже посоветовали отряхивать ноги перед входом в маршрутку. Все же городским властям посоветовали обратить внимание на неудовлетворительное качество пассажирских перевозок и сменить старые микроавтобусы на более комфортабельные и вместительные.