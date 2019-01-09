«Мессия пришёл»: Спасённый в Магнитогорске младенец может быть реинкарнацией Христа – священнослужитель

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В Рождество, 7 января, спасённый из-под завалов в Магнитогорске малыш пришёл в себя. Новость была прокомментирована местным священником. По его словам, рождественское событие не может быть совпадением, мы имеем дело с новым приходом Сына Божьего. Информацию подтверждают слова Папы Римского.

С этой историей вообще слишком много совпадений. Обрушение подъезда жилого дома произошло 31 декабря, практически в Новый год. А уже в Рождество 10-месячный ребёнок, чудом найденный в мешанине из бетона, в которую превратился подъезд - открыл глаза.

Местный священник уверен – совпадением это быть не может. Мы имеем дело с новым воплощением Христа, спустя 2000 лет. На это прямо или косвенно указывают события последних 10-20 лет.

Спасённый в Магнитогорске младенец может быть реинкарнацией Христа, пояснил свою позицию священнослужитель Александр.

К примеру, грядущий Конец Света, который, как известно, предшествует появлению Мессии. Конец Света ждут уже давно, с годами интенсивность сообщений только нарастает. Причиной называется разное – от тектонических катаклизмов до атаки Нибиру.

Последнюю, кстати, прокомментировал сам Папа Римский Понтифик Франциск, сказав, что грядёт конец света и для института католицизма это будет серьёзным испытанием.

Известно, что новое воплощение Христа должно явиться людям примерно в одно время с концом всего сущего – глобальным катаклизмом или войной, которая «подведёт итог» всей жизни человечества, вслед за чем придёт Судный день – когда каждому из живущих придётся лично отвечать за все свои деяния перед лицом Всевышнего.

Здесь же стоит сказать о напряжённой мировой обстановке, которая последнее время становится только острее. Возможность Третьей мировой всерьёз обсуждается в СМИ не первый год. По мнению ряда церковных деятелей, именно она и может стать обещанным Концом Света.По крайней мере, в одном они уверены – Мессия уже пришёл.