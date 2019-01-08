На Кубани врачи спасли больного на последней стадии рака

Сегодня, 15:13

Медики провели уникальную операцию по удалению опухоли поразившую печень 35-летней пациентке. Женщина чувствует себя хорошо и набирается сил для дальнейшей борьбы с болезнью.

В одну из краснодарских больниц еще полгода назад попала пациентка с острыми болями в области правого подреберья. После проведения детального обследования, медикам удалось установить, что у 35 летней женщины развивается злокачественная опухоль ободочной кишки.

Для устранения дальнейшего роста новообразования, специалисты из ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» вынуждены были провести срочную операцию по удалению новообразования. В ходе операции онкологи узнали, что рак поразил и печень, пустив в нее свои метастазы.

В ходе проведения консилиума, медики приняли решение о проведении химиотерапии данной пациентке для уменьшения новообразования, что даст возможность полностью его убрать в дальнейшем. Операция длилась около восьми часов и завершилась успешно. Женщине удалось сохранить правую долю печени. И сегодня пациентка чувствует себя хорошо.

Как отметили специалисты, болезнь долгое время развивалась бессимптомно, и пациентка попала к краевым онкологам уже с последней стадией рака. Именно поэтому, напоминают медики, важно ежегодно обследоваться, чтобы вовремя заметить болезнь и начать лечение.