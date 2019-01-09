Дарья Воскобойникова использовала все средства для своего спасения

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Экстрасенс лечилась у лучших специалистов Израиля, но после распространения метастаз по телу стало понятно, что победить болезнь не удастся. Все же Воскобойникова не падала духом и заряжала своим оптимизмом окружающих.

Популярность к Дарье Воскобойниковой пришла после победы в телешоу «Битва экстрасенсов» 17 сезон. Ее возможности шокировали многих и привлекли клиентов, все же знаменитость старалась скрыть от общественности не только свои способности, но и подробности личной жизни. Даже после того, как она узнала о своей болезни, экстрасенс не хотела, что бы поклонники и клиенты об этом узнали.

Информация просочилась от человека из окружения Дарьи Воскобойниковой, об этом сообщила подруга медиума – Татьяна Ларина. Известно, что экстрасенс не имела близких людей, поэтому и с болезнью боролась самостоятельно. Она использовала все средства для своего лечения, обратившись к лучшим специалистам Израиля, но после распространения метастаз по телу, медики перестали давать обнадеживающие прогнозы.

После кончины Воскобойниковой, многие ее коллеги увидели в этом мистический смысл. В комментариях некоторые пользователи уверенны, что это ее наказание за гадания, которые в христианстве считаются грехом.