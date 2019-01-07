«Они уже здесь»: Инопланетные шары приземлились в Испании-уфологи

Вчера, 23:59

Местные жители сняли на камеру светящиеся сферы неизвестного происхождения, что, возможно, является знамением к приземлению существ-инопланетян на радость конспирологов.

В социальных сетях появились кадры того, как в Испании приземлились якобы инопланетные шары. Они напоминали светящиеся сферы, спускающиеся к земле среди деревьев и сначала их трудно было увидеть, но один из очевидцев все-таки сумел достаточно четко запечатлеть явление.

Сложно предположить, что это было на самом деле, но предположения этому есть самые разные. Конспирологи, естественно, настаивают на том, что это пришельцы с Нибиру уже здесь и совсем скоро стоит ожидать их нападения, так как ранее они якобы только наблюдали за землянами, а теперь могут полноценно ступить на поверхность планеты и в любое время напасть на ее жителей. Естественно, что это мнение наталкивается на скептиков, ведь сама концепция планеты-гиганта, угрожающей Земле, уже несколько раз опровергнута, но это не мешает многим до сих пор верить в ее существование.

Уфологи предполагают, что это инопланетяне снова показали свое лицо, ведь неопознанные летающие объекты уже много десятков лет по всему миру фиксируются на камеру или описаны в рассказах, что может дать некие сведения об инопланетной жизни или ее следах на Земле.

Таким образом, существует несколько мнений насчет того, что же это были за светящиеся шары в Испании, но ответа на этот вопрос пока не сможет даст никто и все остается лишь на уровне догадок, так как шары пока не могут быть исследованы. Как бы то ни было, люди продолжают верить в сверхъестественное и инопланетное, а также находят повсюду знаки его присутствия. При этом, даже скептики при виде таких необычных светящихся шаров призадумываются об их происхождении.