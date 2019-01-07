Слухи о секретной конференции уфологов из-за Нибиру вызвали панику в научных кругах

Вчера, 23:52

Отрицание существования Планеты Х вышло на новый – боевой уровень. Такое небывало рвение в инертном, до сих пор, научном сообществе насторожило даже противников теории заговоров.

Люди давно наблюдают необычные явления в небе. То два Солнца появятся в небе, то непонятный летательный аппарат мелькнет на закате, то целая эскадра призрачных НЛО высветится в лучах заходящей Луны, то Нибиру нависнет слишком низко над Землей и вызовет фиолетовый закат. Странного в небе стало больше, но панику не вызвало. Одни считают, что уведенное им только кажется, другие ищут научное объяснение в разделе оптики из учебников по физике, третьи допускают, что это может быть свидетельством наличия иной разумной цивилизации в космосе, но воспринимают все это достаточно спокойно. Однако, теперь может все измениться.

Желание экспертов-любителей обсудить космическое явление вызвало странный ажиотаж. Научное сообщество вместе с блогерами начали уверять общественность в том, что никакой Нибиру не существует и Звезда смерти не более чем миф. Возможно, так оно и есть, но теперь в это поверить сложнее, чем вчера.

Причина проста. Люди, которые были напуганы участившимися космическими явлениями и следующими за ними стихийными бедствиями, постоянно требовали от правительства объяснений, но их вопросы игнорировали или отвечали, что все нормально и ничего необычного нет происходит. Зато, как только появились слухи о секретной конференции уфологов из-за Нибиру, которая должна состояться в апреле, власти встревожились не на шутку. В СМИ сразу же появились статьи опровергающие существование Нибиру, инопланетян и прочих загадочных явлений. Но, если все в порядке, то почему невинные намерения слишком мнительных исследователей вызвали панику в научных кругах, недоумевают испуганные люди.

Власти что-то скрывают, теперь в этом уверены гораздо больше людей, чем до сегодняшнего дня, и разубедить их будет непросто.