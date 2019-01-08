«Звезда смерти»: Малахов на отдыхе снял на камеру Нибиру – фанаты

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Последняя публикация телеведущего поразила поклонников, ведь на видео четко видно два светящихся небесных тела, которые отдаляются друг от друга. Они решили, что это знамение Планеты Х и вера в конспирологические прогнозы, по всей видимости, стала еще сильнее.

В своем аккаунте в Instagram в разделе Stories Андрей Малахов опубликовал новое видео с отдыха, на котором запечатлел необычное явление в небе, по всей видимости, на закате. Два светящихся тела стремительно, но в то же время плавно, отдалялись друг от друга и для многих подписчиков данная публикация так и осталась непонятна. Сам же Андрей подписал ее: «Сейчас появится первая звезда!».

Однако, некоторые фанаты решили, что Малахов на отдыхе снял на камеру именно Нибиру и теперь ее существование подкреплено еще и знаменитостью, а не рядовыми гражданами.

«Звезда смерти» наводит ужас на население Земли уже давно и свидетельства ее появления возникают с каждым днем все необычнее. Но теперь, когда такое видео оказалось в социальных сетях известного по всей России телеведущего, пользователи решили, что это наилучшее подтверждение конспирологических догадок насчет Планеты Х и другие звезды также будут публиковать подобные свидетельства.

Как бы то ни было, сам Малахов, по всей видимости, решил, что это обыкновенное космическое явление, возможно, видимое лишь в определенной части земного шара. Однако, это не помешало его подписчикам построить догадки насчет будущего планеты Земля и поверить в новое свидетельство существования Нибиру, теперь уже от медийной личности, что для них весьма уникально.

Таким образом, Андрей в какой-то степени привлек на свою сторону «фанатиков», которые верят в существование инопланетной угрозы для Земли и подтверждают конспирологическую теорию о Планете Х, которая, по их мнению, точно существует и в скором времени все-таки нанесет удар. Публикация подобного рода могла сыграть на руку специалистам по исследованию инопланетной жизни или аномалий и косвенно подтвердить их догадки и доводы.