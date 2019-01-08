Амнезия и следы на теле: Россияне с похмелья массово жалуются на провалы в памяти из-за «похищения НЛО»

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В России каждый десятый человек не знает, где находился, и что с ним происходило в первые несколько дней года. Уфологи считают, что они стали жертвами инопланетян. У наркологов другое мнение.

Новогодние праздники подходят к концу, но сюрпризы во многих семьях еще не закончились. По статистике 10 процентов жителей России ушли отмечать Новый год и пропали на несколько дней. Как правило, у большинства «потеряшек», уже вернувшихся домой, амнезия, а на теле есть непонятные следы. На вопросы о том, где и с кем они пропадали, они ответить не могут и часто объясняют, что они ничего не помнят из-за похищения НЛО и жалуются на плохое самочувствие.

Кроме очень доверчивых уфологов, в историю о похищении инопланетянами никто не верит, поэтому у нашедшихся после праздников людей могут появляться новые следы на теле, иногда даже отпечатки половников или скалки.

Медики отмечают, что наибольшее количество травм и массовые провалы в памяти случаются с россиянами именно в новогодние праздники. С похмелья и в состоянии сильного алкогольного опьянения люди теряют способность держать равновесие и могут при падении получить ушибы. Также нередко пьяным достается от собутыльников или случайных прохожих, которым кажется поведение слишком много выпившего человека вызывающим.

Так, что, даже если кого-то действительно похитит НЛО, то рассказывать об этом в январе не стоит, а то из жертвы пришельцев можно сразу превратиться в алкоголика, советуют бывалые.