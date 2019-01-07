«Укрыта городами-язвами»: Китайский спутник Chang`e-4 ищет на Луне древние артефакты ануннаков с Нибиру - уфологи

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Фото и видео спаленных городов пришельцев попали в Сети. Инопланетяне скрылись от космонавтов, оставив свои следы под тоннами грунта. В Китае же решили их раскопать и создать биологическую лабораторию, считают эксперты.

Недавно научный мир потрясло очередное достижение человечества: китайский спутник Chang`e-4 приземлился на обратную сторону Луны. Он стал первым в истории человечества аппаратом, побывавшим на невидимой части спутника Земли.

Согласно официальным заявлением Чжэцзянского университета, зонд и луноход будут заниматься фотографированием обратной стороны Луны, изучением состава лунного грунта и возможность ведения радиоастрономических наблюдений. Кроме того, внутри посадочной платформы содержатся яйца шелкопряда, а также семена растений, что стало частью биоэксперимента по созданию замкнутой экосистемы. Однако, уфологи придерживаются другого мнения о китайской миссии.

По словам теоретиков заговора, обратная сторона Луны может быть идеальным местом для инопланетной разумной жизни. Уфологи заявляют, мол земной спутник может быть усеян городами. Они опубликовали ролик, сделанный в 1968 году, на котором Луна буквально укрыта городами-язвами. Эти «поселения» представляли собой горящие воронки. По словам альтернативных экспертов, пришельцы решили специально уничтожить свои города, чтобы человечество не смогло их заметить.

Сейчас же китайский спутник Chang`e-4 якобы ищет на Луне древние артефакты ануннаков с Нибиру. Уфологи уверены, что именно эти мифические существа широко распространены по Солнечной системе, и Луна не стала исключением. Разрушив свои города в 1968 году, они могли оставить за собой множество следов, которые решили разыскать под тоннами грунта китайские учёные.

Такие предположения специалисты подтверждают данными, мол Нибиру была замечена через мощнейший телескоп Hubble именно со обратной стороны Луны.

Уфологи также предполагают, что наличие на Chang`e-4 биологических материалов стало для Китая возможностью не просто провести эксперимент по созданию экосистемы, но и возможностью проверить создание целой биологической лаборатории с космической базой.

Как бы то ни было, замеченная Hubble планета Х является обычным космическим физическим явлением, а снятый в 1968 году ролик с «городами пришельцев» с большой вероятностью является обычной подделкой и монтажом.