Александр Шепс прокомментировал смерть участницы «Битвы экстрасенсов» Дарьи Воскобоевой

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс в соцсети Instagram выразил свои соболезнования.

Александр Шепс, который является победителем 14-го сезона «Битвы экстрасенсов», прокомментировал внезапную новость о смерти своей коллеги-экстрасенса Дарьи Воскобоевой. В личном микроблоге Шепс написал: «Пусть Твой Переход будет лёгким! Покойся с миром! Как болезненно вертится в памяти. Ощущение странностей прошлого. Словно битва и роспись на грамоте, Где по полочкам, кем-то разложена... Выражаю искренние соболезнования семье, всем родным и близким Дарии Воскобоевой».

Напомним, что о смерти участницы 17-го сезона магического телешоу стало известно 7 января, когда экстрасенс Антон Мамон в личном микроблоге сообщил о страшной потере. По информации СМИ, Дарья скончалась после продолжительной болезни.