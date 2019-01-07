Почему правительство молчит?: Британцы подозревают чиновников в тайном сговоре с Нибиру

Сегодня, 00:35

Жителей Великобритании больше не удивляет появление в небе Звезды смерти. Они возмущены бездействием представителей власти, которые могли заключить сделку с пришельцами ради собственного спасения или выгоды.

Если раньше уфологам приходилось доказывать существование внеземных цивилизаций и планеты Нибиру приводя статистику за последние 50 лет, где модно было отследить «пришествие» инопланетян раз в несколько лет, то теперь такой необходимости нет. Она исчезла после того, как Нибиру во всей своей зловещей красе и неотвратимости стала появляться над разными частями света ежедневно. Причем видеть ее можно не только ночью, но и в любое время суток.

Нибиру – не тайна и миф – она угроза человечеству и всему живому на Земле, уверены очевидцы, ряды которых пополняются ежедневно. Очередное свидетельство, сегодня, в канун христианского Рождества, предоставила жительница Корнуэлла в Британии. Она сделала четкий снимок Нибиру в небе менее часа назад и выложила его в Сеть. Как отмечают пользователи соцсетей, показательно то, что очевидца не удивило явление в небе и она не пытается выяснить что это такое. Женщина хочет знать, почему правительство молчит. Она не понимает, как чиновники могут продолжать игнорировать факт угрозы Земле Нибиру, когда доказательств так много.

Британцы, вслед за американцами и россиянами, подозревают чиновников в тайном сговоре с представителями Нибиру. Очевидцы и конспирологи считают, что все снимки Нибиру и НЛО власти игнорируют не потому, что боятся паники или у них нет ответов, а потому, что они предали землян ради сохранения своих жизней или получения материальных благ. В противном случае, они бы не стали закрывать глаза на терроризирующие людей НЛО и давно объявили режим ЧС из-за приближения Нибиру. Но пришельцы, вероятно, значительно превосходят человечество не только в развитии, но и в мощности оружия, поэтому элита правительства пошла на сделку с инопланетянами, а Землю отдали им на растерзание и разорение.