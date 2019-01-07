«Крылья смерти»: Над Суздалем запечатлели два светящихся кольца Нибиру

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Радужные кольца и яркое свечение было замечено не только в Суздале, но и Москве, Татарстане и других местах России. Подобное совпадение не дает покоя жителям страны и они продолжают публиковать удивительное явление в социальных сетях.

В социальных сетях в последнее время стало появляться достаточно много «свидетельств» того, что Нибиру присутствует недалеко от Земли и угрожает ее жителям страшными последствиями. Летом, по мнению конспирологов, это были ужасающие катаклизмы, которые разрушительной лавиной прокатились по миру, а сейчас население России публикует лишь небесные явления, которые, как утверждают специалисты, свидетельствуют о том, что пришельцы затаились и наблюдают за землянами и пока не могут нанести удар, который они так часто предсказывают.

Продолжение... Почему правительство молчит?: Британцы подозревают чиновников в тайном сговоре с Нибиру Жителей Великобритании больше не удивляет появление в небе Звезды смерти. Они возмущены бездействием представителей власти, которые могли заключить сделку с пришельцами ради собственного спасения или... На этот раз в небе над Суздалем запечатлели два светящихся кольца Нибиру, которые были названы «крылья смерти», так как их схождение в одной точке и светило внизу действительно напоминает крылья. Пользователи начали активное обсуждение причин того, почему именно перед Рождеством подобное явление проявило себя в небе. Кто-то упомянул о конфликте Российской православной церкви с Украинской, а кто-то решил, что это знамение все-таки инопланетное и человечеству стоит напрячься в ожидании новых прогнозов от конспирологов.

Скептики же уверены, что это классическое гало, которое действительно можно заметить в разных местах России, но это обусловлено обыкновенным природным явлением и ничего сверхъестественного в этом нет.

Как бы то ни было, жители по всей Российской Федерации продолжают наблюдать необычные небесные явления и предполагать, что это в действительности может означать скорое воплощение в жизнь прогнозов конспирологов.