Сон, секс и спорт: Ученые дали советы по укреплению здоровья

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На основании многочисленных исследований специалисты выделили главные методы по улучшению здоровья, которые помогут счастливо прожить весь 2019 год.

Зима – наиболее благоприятный период для распространения различных простудных заболеваний. Однако противостоять им не только можно, но и нужно, отмечают специалисты. Ученые дали нехитрые советы по укреплению здоровья, выполнение которых поможет укрепить организм и прожить весь год бодрым и счастливым.

Последние исследования показали, что употреблять овощи и фрукты крайне важно, ведь они содержат вещества, улучшающие работу головного мозга, благоприятно сказываются на эмоциональном фоне и снижают риск депрессии. Особое внимание уделено роли полифенолов, в частности флавоноидов, которые оказывают противовоспалительное действие и укрепляют иммунитет. Они способны предотвратить развитие не только вирусных и бактериальных заболеваний, но также сахарный диабет, нейродегенерацию, онкологию и сердечно-сосудистые заболевания.

Большую роль в укреплении здоровья играет спорт. Доказано, что малоподвижный образ жизни крайне негативно сказывается на здоровье, повышает риск развития разных видов рака, ухудшает психическое состояние. Если нет времени на серьезные занятия спортом, то прогулки по снежным улочкам станут приятной и полезной альтернативой.

Полноценный сон оказывает сильное влияние на состояние всего организма. При этом сну необходимо уделять 6-9 часов в стуки, что поможет сохранить внутреннюю гармонию и бодрость.

Отмечается, что даже 1% обезвоживания в организме ухудшает способность к концентрации, а это влияет и на эмоциональное состояние. В то же время 2,5 литра простой чистой воды в сутки избавят от всех возможных проблем, и обеспечат нормальный метаболизм.

Эксперты утверждают, что несмотря на различные мнения, секс крайне важен для здоровья и долголетия. Исследование показало, что люди с большим количеством половых контактов живут дольше, имеют более здоровое сердце и низкие показатели некоторых раковых заболеваний. Мужчины, вступающие в интимную близость минимум дважды в неделю, менее склонны к фатальным коронарным событиям и живут дольше своих «собратьев», которые занимались сексом раз в месяц. Девушкам также пора перестать увиливать от половой близости, ведь она защитит их от рака молочной железы. Статистика показывает и то, что у мужчин, которые имели половой акт 3000 раз в своей жизни, в 2 раза реже диагностирована онкология предстательной железы. Доказано, что секс омолаживает организм, наполняет энергией и жизненной силой, а потому не стоит стесняться предлагать своим возлюбленным интимную близость в любом возрасте.