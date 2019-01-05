В Ростове появилась беременная снежная королева

Сегодня, 21:00

Новый год со всеми атрибутами любимого праздника, вдохновляет россиян на творчество, связанное с самым удобным зимним материалом.

В Ростове-на-Дону в одном из дворов многоэтажного дома появилась беременная снежная королева. Местная художница и дизайнер, которая в настоящее время находится в декретном отпуске слепила трогательную скульптуру молодой женщины с округлым животиком. Фотография скульптуры, выложенная в социальной сети, вызвала всплеск позитивных эмоций, особенно среди ростовчанок. Комментаторы восхищенно и в превосходных тонах оценили талант автора и пожелали ей и ее маленькой дочери здоровья, благополучия и семейного уюта.

Кстати, в Ростовской области снежные скульптуры пользуются большой популярностью. Так, в первый день Нового года в одном из парков появилась композиция, которая изображала юношу, на коленях предлагающего руку и сердце девушке. Скульптура весьма растрогала наиболее сентиментальных горожан. Вдохновленная примерами старших, ростовская детвора также вносит свой вклад в украшение дворов и парков.