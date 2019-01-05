«Прозрение Нибиру»: Затмение в канун Рождества может показать «Звезду Смерти» на Дальнем Востоке

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Из-за приглушённого света Солнца Планета X может быть отчётливо видна на большой территории одновременно, считают уфологи.

В последнее время тема Нибиру всё чаще обсуждается в экспертном сообществе. Опираясь на собственную трактовку древних шумерских текстов, отдельные исследователи утверждают, что предсказанное возвращение «Звезды Смерти» к Земле произойдёт уже очень скоро. Конспирологи же и вовсе уверены, что Планета X уже рядом с земной поверхностью, о чём свидетельствуют многочисленные снимки очевидцев с разных уголков мира. Вместе с тем уфологи отмечают, что Нибиру не так легко заметить при дневном свете, поскольку лучи Солнца заслоняют Планету X от невооружённых глаз. Это обстоятельство уже скоро будет сведено на нет.

Как известно, в ночь с 5 на 6 января на Дальнем Востоке и Восточной Сибири можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Уфологи уверены, что данное природное явление откроет миру Нибиру, которую так давно ищут, но не могут найти учёные. «Звезда Смерти» покажется в канун Рождества из-за того, что сияние Солнца будет незначительным, уверены эксперты. «Прозрение Нибиру», по мнению исследователей, может открыть глаза многим скептикам на события, которые ранее они предпочитали не замечать. Вместе с тем, считают уфологи, подобное предзнаменование также может свидетельствовать о начале Армагеддона.