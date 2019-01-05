Любви все возрасты покорны: Воронеж обсуждает влюблённую старушку на остановке

Сегодня, 09:23

Ожидая общественный транспорт, пенсионерка стала выводить своей палочкой что-то на снегу. Оказалось, что она нарисовала сердце.

Сейчас весь Воронеж обсуждает эту милую влюблённую старушку. Видимо, несмотря на зимнюю пору, в душе у неё весна. А любви, как известно, все возрасты покорны.

Пользователей местных сетей привела в полный восторг и бабушка, и нарисованный ею незамысловатый рисунок. Большинство из них пришли к выводу, что старушка влюбилась.

Однако есть и сомневающиеся в том, что любовь может посетить человека в таком возрасте. Они думают, что пенсионерка, ожидая автобус, просто вспомнила свою молодость. И навеяло.