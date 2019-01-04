В Московской области установят кнопки экстренного вызова

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Экспериментальный проект «Системы-112» предусматривает установку SOS-терминалов в местах массового скопления людей в Московской области в течение 2019 года.

По сообщению начальника управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергея Самолевского, в рамках этого пилотного проекта в местах массового пребывания людей должны устанавливаться соответствующие терминалы, имеющие кнопку экстренного вызова. Нажав такую кнопку, любой гражданин сможет поговорить с оператором «Системы-112».

По сообщениям СМИ, поступившим ранее, на дорогах Московской области должны быть установлены более 500 аналогичных терминалов, имеющих кнопку SOS для вызова диспетчера экстренных служб.

Ранее московские власти заявляли о намерении расширять сеть видеонаблюдения и видеофиксации на улицах города. Кроме установки дополнительных камер будет производиться замена устаревших моделей на аппараты с более высоким разрешением.