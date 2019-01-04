Врач, переехавший жить и работать во Владимирскую область, получит 300 тыс. рублей

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С 1 января единовременная компенсация врачу возрастом до 35 лет, переехавшему в область жить и работать, возрастает втрое – со 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Во Владимирской области катастрофически не хватает врачей. Те, что есть, стареют, а молодые не хотят работать в сельской местности в фельдшерских пунктах. В городе штат медиков еще каким-то образом набирается, но все равно – половина врачей пенсионного возраста.

И. о. директора департамента здравоохранения Юлия Арсенина говорит, что программа заполнения вакантных мест врачей и фельдшеров в области в 2018 году выполнена лишь на 50%. Многих не устраивают жилищные условия, работать на селе заманить не получается практически никого.

В 2018 году в области не хватало 875 медицинских работников. Средний возраст медиков – предпенсионный.

Всего в 2018 году во Владимирскую область пришло 11 молодых фельдшеров в ФАПы и 14 выпускников – в больницы и поликлиники.

Инициативная группа граждан Владимирской области, сталкивающихся с проблемами в здравоохранении, сообщает, что, несмотря на бодрые заверения областных и районных властей, в действительности они видят обшарпанные разваливающиеся больницы, отсутствие профильных специалистов, необходимость покупать медикаменты за свой счет, отказы «скорой» ехать на вызов, коррупцию, непрофессионализм врачей, приводящий к потере здоровья и даже жизни.

Активисты требуют от чиновников, чтобы те сделали возможным получение качественной медицинской помощи, чиновники же в ответ на вопиющие примеры отвечают, что эти случаи единичны, и ситуация во владимирском здравоохранении улучшается. Но это не так, говорят люди.

О катастрофе с медициной в области и закрывающемся отделении больницы в городе Струнино говорили местные жители Путину во время его «прямой линии». Уже не работают хирургическое, гинекологическое, инфекционное и детское отделения. Под угрозой закрытия — кожное и глазное отделения. Люди боятся, что останутся без медицинской помощи.

Однако губернатор Владимирской области Светлана Орлова в ответ на обращение людей ответила, что в городе никакие медицинские учреждения не закрываются. По ее словам, на ремонт больницы выделили 40 млн рублей, а на ремонт детской поликлиники — 20 млн. Жители, которые видят реальное положение вещей в их городе, возмутились словам Орловой. Они утверждают, что в отделениях не принимают больных, поэтому приходится ехать в Александров.