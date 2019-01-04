В Астраханской области овощи выращивают в вате

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Астраханские фермеры из Черноярского района говорят, что технология выращивания овощей в вате привезена из Испании.

Вата в теплице используется вместо грунта, а вместо солнца светят специальные лампы. Фермеры говорят, что в первый год выращивания огурцов и томатов по такой технологии их постигла неудача – все растения погибли. А ведь были получены кредиты и субсидии от астраханского Минсельхоза.

Зато на следующий год инновационная технология оправдала себя. Кроме овощей, фермеры выращивают на ватной грядке и бахчевые. Заемные средства окупились, выращенные по этой технологии продукты пользуются популярностью в Астраханской и Волгоградской областях.

Агроном Татьяна Лапина утверждает, что продукты, выращенные на их инновационных грядках, экологически чистые, не содержат излишних химикатов. Специальный раствор, закачиваемый в вату, аналогичен по своему химическому составу чернозему.

В планах – выращивание в вате зелени, грибов и ягод.

Надо сказать, в Астраханской области эта теплица в Черноярском районе – не первое сельхозпредприятие, где выращивают растения в вате. В агропарке АГАСУ «Агрополис» близ с. Килинчи уже некоторое время применяется такая сельхозтехнология.

Гидропоника является современным способом выращивания растений. Да и само слово «гидропоника» в переводе с греческого означает «рабочий раствор». При таком способе выращивания растения находятся не в почве, а в некоем субстрате, а их корневые системы омываются раствором, получая питание из него.

Причем, такой беспочвенный метод выращивания растений – отнюдь не новейшее изобретение. Вавилонские висячие сады Семирамиды (одно из семи чудес света древности) – это именно растения, выращенные гидропоническим методом. Ацтеки применяли такую же технологию в своих Плавающих садах.