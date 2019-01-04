Роспотребнадзор: В Ростове детские новогодние подарки содержат опасные сладости

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Таковы данные внеплановой проверки этого ведомства. Она была проведена перед Новым годом на предприятиях, занимающихся их поставкой для различных организаций региона.

В итоге, Роспотребнадзор сообщил, что в Ростове детские новогодние подарки содержат опасные сладости. В основном это касалось запрещённых красителей.

Они, как полагают специалисты, могут негативно сказаться на внимании и активности малышей.

При этом, на этикетке предупреждающая надпись об этом отсутствовала. Кроме того, предпринимателями часто не соблюдались требования к тому, как хранить кондитерские изделия.

Ведомство уже приняло админмеры к нарушителям.