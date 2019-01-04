Полуголый турник-мэн на заснеженной спортплощадке в Воронеже показал импровизацию

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Он быстро прославился в городе благодаря своему умению «танцевать на турнике».

В его Instagram-аккаунте сейчас 9 тысяч подписчиков, которые ждут от него новых интересных роликов. Парень по имени женя регулярно радует соцсети своим умением «танцевать на турнике». Один из последних видеороликов с участием воронежца попал в YouTube и стал популярен среди любителей спорта по всей России. Мало того, что Евгений показывает красивые танцевальные движения, вися на турнике, так еще делает он это без верхней одежды с голым торсом.

Сам турник и территория вокруг него заснежена. Некоторые подписчики Евгений обвинили спортсмена в том, что он готов пойти на все, лишь бы заработать лайки. Однако другие уверяют, что воронежец благодаря спорту имеет отличный иммунитет и такая выходка на свежем воздухе пойдет его организму только на пользу.