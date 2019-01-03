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Особо плачевное состояние в ходе октябрьского рейда показали детские площадки по следующим адресам. Это дворы домов рядом с Бульваром Победы, а также по улицам Героев Сибиряков, Генерала Лизюкова, 9 января и 25 января.

В Воронеже общественники эффективно пристыдили мэрию убогими качелями. Они показали чиновникам, что оборудование детских площадок ни на что уже не годно. Более того, от него исходит угроза жизни малолетних горожан.

Было установлено, что качели там проржавели почти полностью, горки деформированы, из земли повсеместно торчат металлические трубы, лавочки разрушены, а ограждения по периметру вообще отсутствуют.

Все замечания общественники передали в горадминистрацию. Затем они совершили повторный рейд по уже известным им адресам. Оказалось, что чиновники умеют своевременно реагировать.

Везде была произведена ликвидация травмоопасных конструкций. В одном из дворов площадка вообще будет полностью обновлена.

Также произведена обрезка мешающих детям деревьев и выставлены ограждения. Благоустройство будет полностью завершено, как только позволят погодные условия.