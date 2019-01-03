В Брянске за новогодним селфи нужно выстоять очередь

Сегодня, 16:54

В предновогодней суете жители Брянска и не заметили, как хорошо в этом году украшен город к празднику. Теперь они выстаивают длинные очереди на Курган для идеального селфи.

После новогоднего торжества жители Брянска вышли на улицы и увидели, что в этом году власти приложили довольно много усилий и креатива для его украшения. Теперь многие локации стали просто местами паломничества для любителей селфи.

На городских улицах, площадях, в парках и скверах появилось много инсталляций и арт-объектов. Возле светящихся снеговиков, елок, больших шаров, карет, дам и кавалеров вечерами люди с удовольствием фотографируются на память.

Пресс-секретарь мэрии Брянска рассказал о том, что ради красивой новогодней фотографии на фоне некоторых инсталляций собираются целые очереди. Все же популярность светящейся звезды на Кургане Бессмертия является самой большой, ведь туда люби стоять для селфи по нескольку часов. Вечером к арт-объекту и правда тяжело подойти. Такая же картина наблюдается у светящегося шара на площади Ленина.