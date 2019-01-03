Житель Костромы решил выплатить автокредит при помощи любовницы

Сегодня, 16:26

40-летний мужчина решил завести себе любовницу, которая его кормила. А вот сэкономленные на питании средства он направлял на выплату кредита за автомобиль.

Интересный случай произошел в Костроме. Предприимчивый мужчина решил, что для выплаты кредита за свой автомобиль, ему необходимо обзавестись любовницей, которую он одевал в точности как свою супругу.

Друзья семейной пары, после того, как узнали о случившемся, были шокированы таким поступком 40-летнего мужчины. Как удалось выяснить, супруги жили вместе три года, но из-за чрезмерной занятости жены, которая была довольно востребованным бухгалтером в Костроме, мужчина не мог получить необходимую ему любовь. К тому же женщину довольно часто направляли в командировки, что заставляло супруга спать в холодной постели.

Поразмыслив, костромич нашел довольно оригинальный выход из ситуации - встретил на остановке девушку, как две капли воды похожую на его жену. Познакомился и пригласил на свидание. Он щедро спонсировал девушку и прямо говорил, какую прическу она должна носить и как одеваться. И даже отправил ее в тот же салон красоты, куда ходила его жена. В результате девушку за его жену принимали даже многие знакомые. Тем более, что реальную жену они видели редко.

Неизвестно, чем бы все это закончилось, но законная супруга забеременела. Она моментально договорилась о том, что командировок у нее больше не будет.

Любовницу костромич тут же бросил, и сейчас всем доволен.