Волгоградский косметолог раскрыла секреты идеальной кожи

Сегодня, 15:33

Кожа травмируется и пересушивается под воздействием неблагоприятных условий.

Причем, неблагоприятны условия и на улице, где кожа обжигается холодным воздухом, так и в помещении, где излишняя сухость воздуха сушит нежную кожу. Пользуясь советами волгоградского косметолога Ирины Борисовой, можно поддерживать кожу идеальной даже зимой. Специалист поделилась некоторыми методами ухода за кожей.

Во время холодов кожа требует увлажнения. При этом консистенция увлажняющего крема должна быть максимально густой, он должен иметь плотную структуру, как густая сметана. Желательно, чтобы косметические средства содержали антиоксиданты, например, экстракты семян подсолнечника, кунжута или масло ши.

Крем на кожу надо наносить сразу после умывания, когда кожа содержит влагу. Если нанести крем за 40 минут до выхода из дома, он создаст защитную пленку, сохраняющую влагу в коже.

Ирина Борисова предлагает обратить внимание на корейские тканевые маски для лица с содержанием витаминов, гиалуроновой кислоты и ретиноидов. Эти средства стоят совсем недорого – цены начинаются от 50 руб.

Одним из главных секретов поддержания идеальной кожи является витамин Е. Он, также как и витамины А и F, являются жирорастворимыми минеральными веществами. Три этих витамина не только поддерживают надлежащее состояние клеток кожи, но и позволяют им восстанавливаться после повреждения.

Если нет уверенности, что эти витамины содержатся в ваших любимых кремах, можно купить их в аптеке в масляном растворе и добавлять по несколько капель в кремы.

Баня, по словам Ирины Борисовой – просто чудодейственное средство для кожи. Необходимо ежемесячно посещать парилку. Она разглаживает морщины, раскрывает поры, улучшает кровообращение и нормализует работу желез.

Если после умывания наблюдается раздражение на коже, надо попробовать умываться кипяченой водой. После умывания полезны тоники или лосьоны, содержащие экстракты ромашки или алоэ.

Необходимо очищать кожу не только утром, но и вечером. Полезно раз в неделю проводить дома пилинг, всевозможные скрабы для этого продаются в большом ассортименте.

Косметику зимой лучше использовать на кремовой основе. Обязательно нужна гигиеническая помада, которую надо наносить на губы дважды в день.

Но мороз на улице также тренирует и закаляет кожу. Поэтому прогулки на улице дают эффект для кожи, равнозначный занятиям в спортзале.