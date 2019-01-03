В Северной Осетии бомж увидал во сне роскошных девушек и многомиллионные контракты

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Местный блогер Давид Цаллагов задумался о мечтах человека, не располагающего определённым местом жительства. Он попробовал себе представить сновидения этого человека.

По его мнению, бомж, проживающий в Северной Осетии, увидал во сне роскошных девушек и многомиллионные контракты. Блогер считает, что человек, не располагающий стабильным куском хлеба, сразу будет стремиться к максимальному благополучию.

Видимо, это не просто хлеб с маслом, густо намазанным игрой. Бомж, согласно представлению Цаллагова, сразу возжелал бы богато обставленную квартиру.

Затем его чудесный сон продолжился элитной иномаркой и эскортом из множества красоток. То есть, во сне он решил не размениваясь на мелочи и захотел, такую жизнь, которую, в его представлении, ведут Абрамович и Дерипаска. Всего-всего и сразу.

В том числе и наличие многомиллионных контрактов от надёжных партнёров по бизнесу.

В финале видео, размещённого в сети, бомж не просыпается, а его мечтам не суждено воплотиться в жизнь.

В комментах к ролику отмечалось, что хотелось бы пожелать такой жизни для всех. Вот только кто работать в таком случае будет. На позициях дворников, уборщиц, строителей, официантов и так далее.

Другие выразили несогласие с автором видео. Они уверены, что предел мечты бомжа – это тёплая кровать после сытной и хорошей еды.