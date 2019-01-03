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Видимо, жители этого города очень уважают эту международную сеть ресторанов общепита. Их специализация именно куриные блюда.

Ульяновск выстроился в очередь за курочкой из KFC сразу же после того, как этот ресторан открылся в АКВМОЛЛЕ. Это произошло перед самым Новым годом.

Очереди пока не сокращаются. Одной из причин этого является и то, что у обслуживания пока очень низкая скорость. Представители администрации заведения обещают, что уже в ближайшее время всё будет исправлено.

Длинные очереди связаны с тем, что в Ульяновске открытие первого KFC, да ещё на новогодние праздники, вызвало настоящий ажиотаж. В других городах ничего похожего не наблюдалось.

Персонал заведения очень старается и на протяжении месяца скорость по обслуживанию клиентов войдёт в свою норму при одновременном повышении качества.

Ульяновцев просят учесть, что персонал этого заведения только набран и проходит процесс обучения. Многие просто растерялись при таком потоке клиентов.

Однако, каждым из работников прикладывается максимум усилий. Тем более, что и администрация недовольна долгим ожиданием посетителей.