Сегодня, 11:06

Регион по показателю того, как часто после этого наступает беременность, выше среднего по России. 39,1% против 31,5%.

Томская область приступает к реализации национального проекта, названного «Демографией». В Томске около тысячи жительниц смогут сделать в 2019 году ЭКО по ОМС.

Целью этого является увеличить рождаемость в регионе. В частности, это относится к семьям, которые страдают бесплодием.

На решение этого вопроса в 2018 году выделялось 966 квот, что обошлось региону в 122 млн рублей. В 2017 и 2016, соответственно, количество квот на ЭКО по ОМС равнялось 766 и 305.

На 2019 год в Томске запланировано проведение тысячи таких циклов.

К 2024 году в Томске планируется проведение не меньше 6750 циклов ЭКО.