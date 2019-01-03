Юрий Дудь «разнес» исполнение песни «На заре» Монеточкой

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После выступления Монеточки с песней группы «Альянс» у Ивана Урганта, Юрий Дудь высказал свое мнение о певице и её вокальных способностях.

Это выступление, вызвало неподдельный интерес у Дудя найти первоисточник, так как ранее он уже неоднократно слышал эту композицию группы «Альянс» - «На заре», а вот видео он увидел впервые, чем остался доволен. А вот чем Дудь остался недоволен, так это исполнением Монеточкой данной песни. Он просто «разнес» считает её недостаточно опытной в этом плане певицей, учитывая сложность исполнения такого легендарного хита.

Многие читатели Юрия были с ним единодушны, и для многих это также стало откровением. Впрочем, многие отметили и то, что это было смело и певица таким образом внесла свежесть давнему хиту. И как это обычно бывает - мнения разделяются. Но, тем не менее, подавляющее большинство читателей склонно считать, что для исполнения такой песни необходимо обладать голосом не менее двух октав, которого у Монеточки и нет. Поклонники же певицы, в свою очередь, настаивают, что в исполнении их кумира эта песня лучше и ей свои отдавать предпочтение.