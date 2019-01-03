Безбашенный Воронеж: Там вандалы снесли голову ледяной Снегурочке

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Сказочную скульптуру вылепили из снега и установили рядом с остановкой «Клиническая». Это на Московском проспекте.

Однако, простояла она там, радуя детей и взрослых, не долго. Разгулявшиеся вандалы снесли голову ледяной Снегурочке. В Сети по этому поводу отмечают, что снова Воронеж безбашенный.

Снегурочку её создатели лепили с любовью. Они не только придали ей множество деталей, но и раскрасили. Она в шубке голубого цвета, отороченой белым мехом, руки прячет в тёплой муфточке, а коса, судя по всему, была жёлтой.

Теперь скульптура изуродована. Кто это сделал, неизвестно. Также неясно, станут ли создатели этого новогоднего творения его восстанавливать.