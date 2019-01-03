«Совсем зажрались!»: Должны ли родители дарить детям квартиры?

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27-летний человек обратился в один из новостных Instagram-пабликов Приморья. Рассказав свою «непростую» историю, человек спросил у подписчиков – нормально ли, что родители не дарят детям квартиры, имея такую возможность? Пост сорвал волны народного гнева.

Старая, как мир, проблема отцов и детей, нашла точку кипения в вышедшем недавно посте в паблике dpskontrol_125rus. Молодой человек (или девушка) активно жаловался на позицию родителей, «продавших 2 квартиры и 5 машин, и ничего не оставивших детям». По его словам, наше время лишено возможностей для молодых, тк «даже в туалет сходить дорого». Также он утверждает, что на 35000 рублей невозможно даже выжить, не то чтобы жить.

Разумеется, такое яркое описание приковало к себе самое резкое внимание общества, спровоцировав множество, в основном, гневных комментариев. Кто-то даже предложил пойти в армию, как вариант конструктивного решения ситуации – там и зарплата стабильная, и жильё со временем выдадут. В целом срез мнения тех, кто высказался против, таков:

«если ребёнка не выкинуть из гнезда, он не научится летать.»

Были также те, кто встал на защиту вопрошающего, в основном, женщины:

«Я в шоке от таких родителей! Как можно свою кровиночку выгнать на улицу»

К слову, мы провели собственную оценку ценовой ситуации в Приморье, применительно к Владивостоку, одному из самых дорогих городов в стране. Съём жилья и вправду недёшев, относительно других городов – в 15000 обойдётся гостинка в приличном состоянии.

Согласно магазинных цен, «минимальной продуктовой корзины» в 10000 рублей вполне достаточно, чтобы питаться один месяц. Разумеется, если быть придирчивым к ценам и готовить, а не как обычно. В эту же сумму уместятся сотовая связь, интернет и проезд на автобусе, если брать продукты по акции или на рынке. Итог – на 25000, что составляет среднюю по стране зарплату, реально прожить, не затягивая ремень потуже.

Естественно, правило работает, если быть разумным в тратах, уметь планировать и распределять средства.

Следовательно, на 35000 можно не только выжить, но и одеться. И даже в кино сходить. Как видно, если подойти с умом, хватит не только на «макарошки», как рекомендовал кто-то из бывших депутатов.

Редакция делает вывод, что современной молодёжи не хватает не жилья и поддержки родителей. А, скорее, дисциплины и разумности. И ремня, может быть.