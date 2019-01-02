«Болезней не будет»: Гость из 2033 года пообещал, что учёные смогут дать людям идеальное здоровье

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Мужчина сообщил в видео, что благодаря невероятному техническому прогрессу спустя менее чем 15 лет люди смогут общаться посредством телепатии и перемещаться на большие расстояния путём телепортации.

Неизвестность будущего всегда пугала людей. Никто не может сказать наверняка, что ждёт наш мир уже завтра. Сегодня же человечество по-разному видит будущее. Кто-то считает, что это будет утопия, где каждого ждёт счастье и благополучие, а кто-то, наоборот, уверен, что человек губит свои перспективы и будет бороться за выживание. В связи с тем, что наверняка узнать, каков сценарий действительно будет иметь место, большую актуальность приобретают всевозможные предсказания. В числе таковых в последнее время всё чаще появляются обращения «гостей из будущего» - людей, которые утверждают, что прибыли из другого времени с помощью машины времени, чтобы предупредить человечество о том, что ждёт его в скором времени.

Так, очередной путешественник во времени появился в Великобритании. Мужчина записал видеообращение, которое передал авторам популярного YouTube-канала ApexTV. В нём он утверждает, что прибыл из 2033 года. Гость из будущего отметил, что в будущем технология перемещения во времени станет доступна многим людям. Он якобы оказался одним из них и успел побывать как в прошлом, так и в будущем. Технологии, о которых говорил мужчина, действительно впечатляют.

В частности, автор обращения утверждает, что в 2028 году власти откроют миру тайну о перемещениях во времени. В этот же год пришельцы с других планет, которые уже давно изучают Землю, перестанут скрываться и начнут интегрироваться в мировое общество. Это послужит мощным толчком к техническому прогрессу и приведёт к тому, что уже в скором времени люди смогут удовлетворить массу потребностей посредством использования искусственного интеллекта. В числе прочего, к 2033 году, если верить «гостю из будущего», все желающие смогут имплантировать себе специальный чип, который позволит улучшить мозговую активность, сделать из организма своего рода компьютер и даже использовать телепатию для общения на огромных расстояниях. Многие якобы имплантируют себе специальные линзы, позволяющие анализировать и записывать происходящее вокруг.

Развитие науки, как утверждает мужчина, дойдёт до такого уровня, что учёным удастся не только воскресить динозавров, но и создать целые зоопарки с ними. Перемещаться на большие расстояния люди смогут с помощью телепортов, которые станут последователями сегодня ещё футуристических гиперлупов. Индустрия развлечений будет построена вокруг технологии виртуальной реальности. Она якобы достигнет таких масштабов, что любой желающий с «большим кошельком», сможет жить в собственном мире, где будет делать всё, что ему заблагорассудится.









Вместе с тем одним из наиболее важных открытий будущего гость из 2033 года назвал прорыв в области медицинской трансплантологии. Практически любой человеческий орган уже скоро можно будет напечатать на 3D-принтере, что позволит избавить людей от всякого города недугов. Мужчина пообещал, что учёные смогут дать людям идеальное здоровье, а болезней практически не будет.

В то же время не всё в будущем, по словам гостя из 2033 года, так идеально, как кажется на первый взгляд. К примеру, никуда не денется, а лишь усугубится проблема перенаселения Земли. Также остро встанет вопрос загрязнения воздуха и глобального потепления. Люди не смогут сдерживать процесс вредных выбросов в атмосферу, но решительные шаги к этому будут предприниматься.

В сети по-разному отнеслись к откровению «путешественника во времени». Одни пользователи посчитали его вполне правдоподобным и предположили, что автор видео действительно мог прибыть из будущего. Другие же скептически восприняли обращение мужчины, отметив, что до 2033 года не так много времени, чтобы реализовать всё, что он описал в своём видео.