СМИ: Британец в консервной банке обнаружил «кошачий анус»

Сегодня, 15:08

Мужчина рассказал, что в мясной консерве обнаружил нечто, похожее на «кошачий анус».

Британские СМИ рассказали о неожиданной находке, которую в своем консервном обеде обнаружил мужчина из города Суонси в Уэльсе. Британец сообщил, что на обед купил консервную банку с говядиной под соусом карри, однако был возмущен, когда обнаружил нечто подозрительное в банке. По словам мужчины, странная кишка в соусе выглядела похожей на «кошачий анус».

Возмущенный британец сразу же стал жаловаться на супермаркет, где купил консервы, а также на производителя подобной продукции. Сообщается, что была проведена специальная экспертиза. Которая показала, что на самом деле «кошачий анус» оказался большим кровеносным сосудом.